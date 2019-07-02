Названо число погибших и пропавших без вести в Иркутской области

В результате наводнения в Иркутской области 14 человек погибли и 13 — пропали без вести. Об этом во вторник, 2 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС России.

В ведомстве заявили, что по состоянию на 20:00 по московскому времени 1 июля было обнаружено четверо погибших в Нижнеудинском, девять — в Тулунском, и один — в Тайшетском районах. «Из них по результатам экспертизы шесть погибли в результате утопления, один — из-за переохлаждения скончался в медицинском учреждении», — заявил начальник пресс-службы МЧС Андрей Шутов.

Опознать удалось 13 погибших, детей среди них нет.

Среди пропавших без вести — 13 человек, в том числе один ребенок. В Тулунском районе пропало 10 человек, 3 человека — в Нижнеудинском.

Ранее сообщалось о 16 погибших.

Чрезвычайная ситуация из-за наводнения, вызванного затяжными дождями и подъемом рек, объявлена в шести районах Иркутской области. Затоплено более 6,7 тысячи жилых домов в десятках населенных пунктов. Жертвы потопа обвинили в произошедшем строителей дамбы — ее якобы «плохо построили», и в одном месте она была ниже уровнем, чем в начале. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что из резервного фонда правительства будет выделено более 660 миллионов рублей на помощь пострадавшим.

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