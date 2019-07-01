Число погибших из-за наводнения в Иркутской области вновь выросло

В результате наводнения в Иркутской области погибли 16 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах здравоохранения региона.

Без вести пропавшими остаются еще как минимум девять человек, в том числе один ребенок.

Ранее 1 июля сообщалось о 12 погибших. 751 человек пострадал, из них 153 госпитализированы. Как сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев, из резервного фонда правительства будет выделено более 660 миллионов рублей на помощь пострадавшим.

В шести районах Иркутской области объявлена чрезвычайная ситуация из-за наводнения, вызванного затяжными дождями и подъемом рек. Затоплено более 6,7 тысячи жилых домов в десятках населенных пунктов.

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