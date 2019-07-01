Жертвы потопа в Иркутской области обвинили строителей дамбы в наводнении

Дамба в пострадавшем от паводка городе Тулун Иркутской области была построена с нарушениями, что и стало причиной наводнения, рассказал местный житель Вадим. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам Вадима, дамбу «плохо построили», и в одном месте она была ниже уровнем, чем в начале. Кроме того, в одном месте прорвало шлюз.

В администрации Тулуна «Говорит Москва» сообщили, что в городе начинается заседание, после которого подготовят большой доклад, в том числе и о качестве дамбы.

29 июня в Тулуне вышедшая из берегов река прорвала дамбу, в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Вода подтопила более 4 тысяч жилых домов и около 30 участков дорог, разрушив 15 автомобильных мостов. На компенсации пострадавшим выделен почти миллиард рублей. Жителей затопленных населенных пунктов эвакуировали на вертолете. Домашних животных и крупный рогатый скот, в том числе лошадей и коров, спасти не удалось.

Из-за наводнения в Иркутской области погибли минимум семь человек, судьба еще девяти, в том числе ребенка, неизвестна. В больницах находятся 153 пострадавших. К 1 июля в 19 населенных пунктах области, пострадавших от паводка, восстановлено электроснабжение.

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