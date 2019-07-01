Число погибших во время паводка в Иркутской области выросло до 12

Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 12, еще 9 человек числятся пропавшими без вести. Об этом в понедельник, 1 июля, на совещании у главы кабмина Дмитрия Медведева сообщил вице-премьер Виталий Мутко, передает РИА Новости.

По данным Мутко, 751 человек пострадал, из них 153 госпитализированы. Правительство обещало помочь пострадавшим. «Я подписал постановление правительства о выделении из резервного фонда 662 миллионов рублей для начала первичных социальных выплат, разовой финансовой помощи пострадавшим. Деньги в область уже поступили, первые выплаты уже начались», — отметил Медведев. Он добавил, что «никто расслабляться не должен» и к 3 июля президент ждет отчет о ситуации.

Утром 1 июля сообщалось о семи погибших и девяти пропавших без вести.

30 июня Владимир Путин потребовал доложить ему об оказанной помощи пострадавшим в паводке и проинформировать местных жителей о пунктах временного размещения, подготовить план восстановления жилья и отправить детей в летние лагеря.

В шести районах Иркутской области объявлена чрезвычайная ситуация из-за наводнения, вызванного затяжными дождями и подъемом рек. Затоплено более 6,7 тысячи жилых домов в десятках населенных пунктов.

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