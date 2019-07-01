Вслед за Иркутской областью затопило часть Красноярского края

ЧП Канск / ВКонтакте

Город Канск Красноярского края частично ушел под воду из-за разлива реки Кан, объявлена чрезвычайная ситуация, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Затоплены 79 придомовых и 140 дачных участков. В жилые дома вода пока не проникла. Эвакуировано 79 человек, включая 25 детей. 10 человек размещены в гостинице «Сибирь», остальные — у родственников.

Утром в понедельник, 1 июля, уровень воды в реке составлял 441 сантиметр. Спустя несколько часов он уменьшился на пять сантиметров. В МЧС прогнозируют, что его снижение продолжится.

По информации «Комсомольской правды», потоп также произошел в самом Красноярске. Вечером 30 июня там прошли гроза с ливнем, на нескольких улицах образовались лужи размером с озеро. Машины оказались в воде по капот. По словам горожан, такое у них происходит ежегодно.

29 и 30 июня в крае шли дожди, а в Саянских горах таял снег. Это и спровоцировало паводки.

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