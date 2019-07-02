Российский губернатор упрекнул подтопленцев в желании «качнуть права»

Крыжополь Крыжановский / YouTube

Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил затопленный город Канск и ответил на вопросы местных жителей, обеспокоенных последствиями разлива реки Кан. Видео встречи губернатора с пострадавшими опубликовано на YouTube.

На появившихся в сети кадрах видно, как женщина спрашивает Усса, что делать, если дорогу размоет. По ее словам, населенный пункт будет отрезан от мира, если вода снова начнет прибывать.

«Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам могу качнуть. Мы и дорогу видели, и котельную видели, и все. Если ее размоет, значит ее восстановят», — заявил Усс.

Позднее на официальном сайте правительства Красноярского края были приведены слова посетившего затопленный Канск губернатора. Он отметил, что сейчас в Канске около 300 пострадавших от наводнения. Вся необходимая помощь им будет оказана после того, как вода начнет уходить.

«Ситуация находится под контролем, и мы исходим из того, что пик опасности пройден. Сейчас главная задача состоит в том, чтобы обеспечить сохранность имущества граждан, а затем помочь им надлежащим образом оформить документы для компенсации понесенного ущерба», — подвел Усс итоги встречи, передает пресс-служба правительства края.

В сообщении также отмечается, что по итогам визита власти приняли решение организовать в Канске работу мобильных приемных для пострадавших от паводка, в которых местные жители смогут получить правовую, социальную и психологическую помощь.

Ранее сообщалось, что Канск частично ушел под воду из-за разлива реки. Затопило 79 придомовых и 140 дачных участков. В жилые дома вода пока не проникла. Эвакуировано 79 человек, включая 25 детей. 10 человек размещены в гостинице, остальные — у родственников. По данным краевого правительства, причиной подтоплений стала выпавшая за выходные дни более чем двухмесячная норма осадков.

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