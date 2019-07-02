Власти Иркутской области оказались не в курсе приближения паводка

Губернатор пострадавшей от наводнения Иркутской области Сергей Левченко обвинил оперативные службы в том, что те не проинформировали власти региона о повышении уровня воды, сообщает во вторник, 2 июля, ТАСС.

«Службами, которые должны были это делать (информировать о повышении воды), власти не были проинформированы. И областные, и городские», — сказал Левченко.

Ранее он заявлял, что люди заранее знали о приближении паводка. Так, на совещании с президентом России Владимиром Путиным 29 июня он отчитывался, что информация доводилась всеми способами, включая поквартирный обход.

«Информация до населения Иркутской области об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях, доводилась через радио и телевидение, мобильных операторов сотовой связи, путем проезда по улицам и поквартирного обхода. Переданы в муниципальные образования 27 предупреждений об опасных неблагоприятных погодных явлениях», — говорил Левченко.

В управлении МЧС по Иркутской области обвинения губернатора отвергли, сообщает агентство. В главке заявили, что люди были предупреждены вовремя. «24 июня ГУ МЧС по Иркутской области сообщило о колебаниях уровня воды в реках региона из-за обильных осадков, прошедших накануне», — заявили в министерстве.

Мэр города Тулун Юрий Карих, наиболее пострадавшего от паводка, в интервью ТАСС заявлял, что население предупредили, однако люди «не верили до последнего». Карих утверждал, что некоторые даже ходили по дамбе, которая позже не выдержала потока воды. Он отметил, что по прогнозам уровень воды не должен был превысить 9,5 метра, а дамба рассчитана на сдерживание до 10 метров воды.

В шести районах Иркутской области объявлена чрезвычайная ситуация из-за наводнения, вызванного подъемом рек и затяжными дождями. Из-за паводка оказались затоплены более 6,7 тысячи жилых домов. В результате наводнения погибли 14 человек, 13 пропали без вести, сообщили в МЧС России. Опознать удалось 13 погибших, детей среди них нет. В Минздраве предупредили, что после схода воды в Иркутской области может обостриться эпидемиологическая ситуация.

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