Россияне спасли от цыган выжившую в наводнении лошадь

В затопленном Тулуне под Иркутском к Манутской горе приплыла лошадь. Сообщение об этом появилось в социальной сети «ВКонтакте» в паблике «Барахолка в Тулуне».

Местные жители ищут хозяина кобылы и отмечают, что лошадь постоянно пытаются забрать «чужие люди, в основном цыгане». «Отдадим только хозяину, лошади умные животные и идут на голос хозяина», — говорится в сообщении.

30 июня сообщалось, что очевидцы увидели на мосту в Тулуне свинью, которой удалось выжить в наводнении. «Выживший из могикан. Хряк! Как же ты здесь оказался, бедный? Ёти-мити. Молодец! Выжил», — прокомментировал снявший видео с животным местный житель.

По последним данным, в результате наводнения в Иркутской области погибли 18 человек, 17 числятся пропавшими без вести. Местные власти отмечают, что число жертв может увеличиться, поскольку разбор разрушенных домов продолжается.

В настоящий момент в шести районах области из-за наводнения, вызванного затяжными дождями и подъемом рек, объявлена чрезвычайная ситуация. Из резервного фонда правительства на помощь пострадавшим будет выделено более 660 миллионов рублей.

По мнению специалистов, причиной наводнения стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.

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