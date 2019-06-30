Появилось видео с выжившей в затопленном Тулуне свиньей

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В затопленном городе Тулун под Иркутском выжила свинья, очевидцы увидели животное на мосту. Об этом сообщает Telegram-канал Baza в воскресенье, 30 июня.

«Выживший из могикан. Хряк! Как же ты здесь оказался, бедный? Ёти-мити. Молодец! Выжил», — говорит местный житель.

В городе Тулун вышедшая из берегов река прорвала дамбу. За последние сутки спасатели и кинологи в зоне наводнения спасли более 100 животных, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Некоторых животных отдают хозяевам, остальных увозят в питомник, уточнил собеседник агентства. Кошек и собак снимают с возвышенностей и крыш, рогатый скот выводят из подтопленных построек. Животным, владельцы которых не найдутся, волонтеры подыщут новых хозяев.

По последним данным, жертвами наводнения в Иркутской области стали 5 человек, более 350 пострадали. На компенсации пострадавшим выделено около одного миллиарда рублей. Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей, в регионе введен режим ЧС.

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