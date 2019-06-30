Пострадавшим в Иркутской области начали выплачивать компенсации

Компенсации начали выплачивать пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Об этом заявил губернатор региона Сергей Левченко, передает «Интерфакс».

По словам Левченко, всего для этого из бюджета выделено 662 миллиона рублей, из которых 318 миллионов уже направлены на выплаты пострадавшим от стихии. Им начнут выплачивать по десять тысяч рублей.

«Кроме этого, людям уже перечислили на карточки те социальные выплаты, которые областной бюджет предусматривает в таких случаях. Общая сумма — около 1,5 миллиона рублей», — рассказал губернатор.

Ранее президент России Владимир Путин провел совещание по поводу ситуации с наводнением в Иркутской области. В частности, он поручил как можно скорее наметить план действий по решению проблемы жилья и создать правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения.

В городе Тулун вышедшая из берегов река прорвала дамбу, перекрыто движение по федеральной трассе «Сибирь». По последним данным, жертвами наводнения в Иркутской области стали 5 человек, еще 351 пострадал. Подтоплены более 4 тысяч жилых домов и около 30 участков дорог, разрушено 15 автомобильных мостов. На компенсации пострадавшим выделено почти один миллиард рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!