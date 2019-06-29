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Путин поручил создать правкомиссию из-за наводнения в Иркутской области

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. Об этом в субботу, 29 июня, сообщает ТАСС.

Ее возглавит вице-премьер Виталий Мутко. Российский лидер подчеркнул, что правкомиссия необходима «с целью координации работ местных, региональных, федеральных органов власти, для своевременного восстановления транспортной, энергетической социальной инфраструктуры и жилых помещений, включая жилые дома граждан».

Ранее глава государства отдал распоряжения по восстановлению жилья в пострадавших районах. Он призвал как можно скорее наметить план действий по решению проблемы и «незамедлительно, буквально уже сегодня» начать выплаты пострадавшим гражданам. Кроме того, Путин заявил о необходимости контролировать цены на товары в районе чрезвычайного происшествия.

В городе Тулун вышедшая из берегов река прорвала дамбу, перекрыто движение по федеральной трассе «Сибирь». По последним данным, жертвами наводнения в Иркутской области стали 5 человек, еще 351 пострадал. Подтоплены более 4 тысяч жилых домов и около 30 участков дорог, разрушено 15 автомобильных мостов. На компенсации пострадавшим выделено почти один миллиард рублей.

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