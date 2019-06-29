Путин отдал распоряжения по восстановлению жилья в Иркутской области

Президент России Владимир Путин отдал распоряжения по восстановлению жилья в пострадавших районах Иркутской области. Об этом в субботу, 29 июня, сообщает ТАСС.

Глава государства призвал как можно скорее наметить план действий по решению проблемы. По его словам, это необходимо для того, чтобы люди не оказались в палатках по наступлении холодного времени года.

Кроме того, российский лидер распорядился «незамедлительно, буквально уже сегодня» начать выплаты пострадавшим гражданам. «Необходимо, чтобы деньги не только поступили в регион, но и, как доложил министр финансов, они должны быть здесь, в регионе», — подчеркнул руководитель страны, напомнив, что к работе подключились казначейство и Центральный банк.

Ранее 29 июня сообщалось, что Путин заявил о необходимости контролировать цены на товары в районе чрезвычайного происшествия в Иркутской области. «Нужно подключить ФАС и МВД, взять под контроль цены на товары, не дать поводов наживаться на горе людей», — подчеркнул он.

В городе Тулун вышедшая из берегов река прорвала дамбу, перекрыто движение по федеральной трассе «Сибирь». По последним данным, жертвами наводнения в Иркутской области стали 5 человек, еще 351 пострадал. Подтоплены более 4 тысяч жилых домов и около 30 участков дорог, разрушено 15 автомобильных мостов. На компенсации пострадавшим выделено почти один миллиард рублей.

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