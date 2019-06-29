Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось

Число жертв наводнения в Иркутской области достигло пяти человек, передает телеканал НТВ.

По последним данным МЧС, в Иркутской области из-за наводнения пострадал 351 человек, а пятеро, включая одного ребенка, погибли. Подтопленными оказались более 3,5 тысячи жилых домов, повреждены 13 автомобильных мостов и 17 участков автомобильных дорог местного значения.

29 июня жителей населенных пунктов Иркутской области, которые затопило после сильного паводка, эвакуировали на вертолете. Пострадавшие рассказали, что из-за высокого уровня воды им пришлось забраться на крыши домов вместе с детьми и необходимыми вещами. Спасатели организовали перепись тех, кого удалось эвакуировать. Домашних животных и крупный рогатый скот, в том числе лошадей и коров, спасти не удалось. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что пострадавшим из-за сильного паводка жителям Иркутской области, будет оказана финансовая помощь. Согласно документу, тем, кто получил травмы в результате наводнения, будет выплачено пособие в размере 200 тысяч рублей, если это легкий вред здоровью, или 400 тысяч рублей, если это тяжкий вред или вред средней тяжести.

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