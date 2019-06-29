Россия
 
Последние новости
Россия выдвинула условия по выплате ПАСЕ долга
Названо главное условие для стабильной нефти
Глушаков прокомментировал подписание контракта с «Ахматом»
Воры проникли в Банк России по веревке с соседней крыши
Пробитое шасси самолета привело к экстренной посадке и эвакуации пассажиров
Туристка случайно сняла на камеру-селфи укравших ее кошелек преступников
Казахстанцы устроили массовую драку с иностранцами из-за фотографии
Женщина искупалась в бассейне на испанском курорте и умерла
Восставший из могилы житель Сочи оказался страдающим от псориаза казахстанцем
Новости партнеров

Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось

Перейти в «Мою Ленту»

Число жертв наводнения в Иркутской области достигло пяти человек, передает телеканал НТВ.

По последним данным МЧС, в Иркутской области из-за наводнения пострадал 351 человек, а пятеро, включая одного ребенка, погибли. Подтопленными оказались более 3,5 тысячи жилых домов, повреждены 13 автомобильных мостов и 17 участков автомобильных дорог местного значения.

29 июня жителей населенных пунктов Иркутской области, которые затопило после сильного паводка, эвакуировали на вертолете. Пострадавшие рассказали, что из-за высокого уровня воды им пришлось забраться на крыши домов вместе с детьми и необходимыми вещами. Спасатели организовали перепись тех, кого удалось эвакуировать. Домашних животных и крупный рогатый скот, в том числе лошадей и коров, спасти не удалось. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что пострадавшим из-за сильного паводка жителям Иркутской области, будет оказана финансовая помощь. Согласно документу, тем, кто получил травмы в результате наводнения, будет выплачено пособие в размере 200 тысяч рублей, если это легкий вред здоровью, или 400 тысяч рублей, если это тяжкий вред или вред средней тяжести.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось
Застрявших из-за паводка на крыше россиян эвакуировали на вертолете
Пострадавшим в результате наводнения россиянам помогут деньгами
Другие материалы рубрики
Россия00:0127 июня

«Сажал на колени и трогал. Я тогда не думала, что это плохо»

Эти кавказские девушки пережили изнасилования. Но никому не могут об этом сказать
10:43Сегодня

Путин отказался просить о снятии антироссийских санкций

03:1327 июня

Высшее образование в России стало дороже

13:14Сегодня

В Москве полиция задержала собравшихся поиграть в волейбол мигрантов

Россия00:0320 июня

«Затолкали в машину и отвезли на пустырь»

Россиянки о том, как их домогались, насиловали и заставляли молчать
09:02Сегодня

Застрявших из-за паводка на крыше россиян эвакуировали на вертолете

12:55Сегодня

Путин посчитал дело против Голунова произволом

21:3528 июня

Песков похвалил Мэй за дружелюбие

Россия14:2228 июня

«Дед Мазай, спасай!»

Потоп на подъезде к Шереметьево глазами очевидцев
20:1226 июня

Установлена причина массовой гибели рыбы на Байкале

11:05Сегодня

Путин ответил обвинившему его в лицемерии Элтону Джону

20:4228 июня

В Кремле прокомментировали встречу Путина и Трампа

Россия
«Сажал на колени и трогал. Я тогда не думала, что это плохо»
Эти кавказские девушки пережили изнасилования. Но никому не могут об этом сказать
Пассажирский самолет загорелся при посадке в Бурятии
Погибли два члена экипажа, десятки пассажиров ранены
«Дед Мазай, спасай!»
Потоп на подъезде к Шереметьево глазами очевидцев
Путин отказался просить о снятии антироссийских санкций
В Москве полиция задержала собравшихся поиграть в волейбол мигрантов
Застрявших из-за паводка на крыше россиян эвакуировали на вертолете
Путин посчитал дело против Голунова произволом
Все материалы
Мир
«Мы не против кого‑то, а за себя»
Война в Сирии, предатель Скрипаль и поиск преемника: главное из интервью Путина FT
Иран отказался возвращаться к условиям ядерной сделки
Арабские Эмираты начали вывод войск из Йемена
Верховный суд США отказался запрещать часть абортов
Макрон обратился к Путину по-русски
«Банды готовы воевать»
 
Путин и Трамп встретились на G20
Шутки, Украина и победа в Великой Отечественной: о чем говорили лидеры России и США
Все материалы
Бывший СССР
Хлопнули дверью
Украина рассорилась с Европой из-за России. Кому в Киеве это выгодно?
Лагерь турок-месхетинцев«Соседку забили камнями и сожгли ее дом»
30 лет назад в Ферганской долине произошла резня. Так рухнул миф о дружбе народов в СССР
Азербайджан и Армения обменялись душевнобольными пленными
Медведчук отказался цензурно оценить реакцию Зеленского на освобождение пленных
Команда Зеленского назвала сроки изменения Конституции Украины
Переговоры Медведчука назвали политическим рэкетом России
Зеленский сделал Героями Украины показанных в «Чернобыле» ликвидаторов
Все материалы
Экономика
На здоровье
Эти компании зарабатывают миллиарды на смертельных болезнях. Но их обогащению пришел конец
Высокий суд Ирландии запретил «Уралхиму» взыскивать акции «Тольяттиазота»
«Северный поток-2» отказался от основного маршрута через Данию
Орешкин поучил ЦБ экономике
США пообещали санкции для всех без исключения партнеров Ирана
Аэрофлот рассмотрит возможность хеджирования топлива для «дочек»
Честный подкуп
Эти компании тратят миллионы на политиков. Все ради того, чтобы заработать миллиарды
Все материалы
Силовые структуры
«Я тебе колено прострелю, если будешь ругаться»
Курсанты ФСИН решили убить однокурсницу. На нее напали ради денег и подпольного бизнеса
Серийного отравителя газировкой поймали в Москве
Его жертвами стали 20 человек. Он травил и грабил людей под носом у полиции
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя
Топ-менеджера «Рольфа» отправили под домашний арест
Представителя российских евреев обманули на 1,5 миллиона долларов
Полицейские начальники пошли под суд за изнасилование дознавательницы из Уфы
Все материалы
Наука и техника
Цепные псы Гитлера
Еврейские гетто и парады нацистов: жизнь завоеванной Польши глазами немецкого захватчика
Под ногами
В США нашли огромные запасы пресной воды. Это решит важнейшую проблему человечества
Возможно, криминал!
Японский детектив объявил войну гопникам и серийному убийце: обзор Judgment
Побит температурный рекорд в истории человечества
В России создали невидимый для дронов-шпионов радар
Раскрыта загадка «инопланетных» сигналов из космоса
Выявлена неожиданная опасность алкоголя
Все материалы
Спорт
«Она достигла дна»
Эта австралийка выиграла золото Олимпиады. Но стала наркоманкой и преступницей
Глушаков прокомментировал подписание контракта с «Ахматом»
Нурмагомедов поиграл в дагестанский баскетбол и собрался в НБА
В «Ахмате» ответили на слухи о зарплате Глушакова
Российский спортсмен получил дисквалификацию из-за переписки Родченкова
Футболистка из США объявила геев необходимыми для побед
Кадыров поприветствовал опального капитана «Спартака»
Все материалы
Культура
«Любое творчество недалеко от саморазрушения»
Лидер The Retuses о Есенине, страхах и депрессии
«Коммунисты почувствовали мою любовь к Ленину»
Как Павел Пепперштейн положил в мавзолей секс-куклу и ему за это ничего не было
Виктор Цой«Пьем-гуляем, музыку слушаем, комсомольцы… »
Как накрывали квартирники в СССР и сколько Цой получал за подпольные концерты
В Москве пройдет ретроспектива авторского кино об инклюзивности
Кикабидзе осудил грузинское гостеприимство в ситуации с Россией
Бывший барабанщик Guns N' Roses госпитализирован с ножевым ранением
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Все материалы
Интернет и СМИ
«Позор вам всем, слабые людишки»
Известный блогер назвался антихристом и покончил с собой. Его свел с ума YouTube
«Противно смотреть на вас»
Блогеры раздают деньги бездомным и устраивают из этого шоу. Но делают им только хуже
«Улицы — наши»
Эти фотографы видят вокруг невероятное, пока другие проходят мимо
Ведущая показала призрака в зеркале и заставила людей поволноваться
Бритни Спирс смутила фанатов неумелым фотошопом талии
Российская чиновница пыталась помешать съемке и дала журналистке по голове
Раздевающее девушек приложение взломали и выложили фото в открытый доступ
Все материалы
Ценности
«Может показаться, что я зазнавшийся и крутой»
Актер Александр Петров — о страхах, роли мертвеца и помощи бывшим наркоманам
Членовозы союзного значения
В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
Рок наступает
Мужчины в платьях, женщины в трусах: чем удивила неделя моды в Милане
Находчивый мужчина пришел на работу в юбке из-за запрета на шорты и прославился
Популярная летняя обувь оказалась опасной для здоровья
Определена самая сексуальная нация в мире
Невеста захотела пощеголять кольцом и была осмеяна за «протухший» ноготь
Все материалы
Путешествия
«Летальные случаи — не редкость»
Как россиянин добрался на деревянном велосипеде до ЮАР и преодолел себя
Люди из гробов
Обратная сторона одного из самых дорогих городов мира
Партнерский материал
Прекрасное недалеко
Вино, море, пещеры: куда поехать летом
Туристка случайно сняла на камеру-селфи укравших ее кошелек преступников
Пробитое шасси самолета привело к экстренной посадке и эвакуации пассажиров
Женщина искупалась в бассейне на испанском курорте и умерла
Крупнейший сервис с авиабилетами оправдался за исчезновение рейсов в Крым
Все материалы
Из жизни
Просто космос
Британский фотограф влюбился в советских псов-космонавтов. Он разыскивает их по всему миру
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
«Даже голубое небо и пальмы могут стать рутиной»
Рассказ россиянки о жизни на Бали
Водитель потерял тормоз в захламленной машине и попал в аварию
Неудачный научный эксперимент на уроке сжег школьнику лицо
У женщины в коме родился здоровый ребенок
Водитель сбил насмерть подростка после выпускного вечера
Все материалы
Мотоцикл, сломавший ход времени
Ностальгия в розницу: перерождение легендарного BMW R7
Тест обновленной Mazda CX-9
Морожная швежесть: тестируем в Заполярье самую большую Мазду
Лучшее автомобильное видео июня
Шварценеггер с усами, дрифт на переднем приводе и Гарольд, скрывающий боль: самые интересные ролики
Тест Mercedes-Benz GLS
Мы поездили на новом GLS и утверждаем: BMW X7 придется непросто!
Лихач лишился нового McLaren 600LT через 10 минут после покупки
До России доберется рамный китайский пикап казахской сборки
Новый Land Rover Defender показали вживую
Все материалы
Дом
Высокий сезон
В России вступают в силу новые правила продажи жилья. Подорожает все
«Разбивали несколько градусников сразу»
Ртуть, асбест и арматура из Чернобыля: как квартиры отравляют своих владельцев
«Не хочу вкладываться в кирпичи»
Россияне снимают квартиры, но не хотят их покупать. Что их останавливает?
В России насчитали 100 тысяч нечестных ипотечников
Риелторы рассказали о самых больших скидках на квартиры в Москве
Безработного москвича обокрали на миллионы рублей
В России наметился торговый провал
Все материалы