Путин поручил взять под контроль цены в районе наводнения в Иркутской области

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости контролировать цены на товары в районе чрезвычайного происшествия в Иркутской области. Об этом в субботу, 29 июня, передает РИА Новости.

По словам Путина, для контроля над ценами в регионе нужно подключить Федеральную антимонопольную службу и МВД. «Нужно взять под жесткий контроль ситуацию с ценами на товары первой необходимости и не дать спекулянтам и недобросовестным торговцам возможности наживаться на беде людей», — заявил глава государства.

В городе Тулун вышедшая из берегов река прорвала дамбу, перекрыто движение по федеральной трассе «Сибирь». По последним данным, жертвами наводнения в Иркутской области стали пять человек, еще 351 пострадал. Подтоплены более 4 тысяч жилых домов и около 30 участков дорог, разрушено 15 автомобильных мостов. На компенсации пострадавшим выделено почти 1 миллиард рублей.

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