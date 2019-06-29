Путин приедет в затопленную Иркутскую область

Президент России Владимир Путин 29 июня примет участие в совещании в городе Братск Иркутской области, которое будет посвящено ликвидации последствий паводка. В совещании запланировано участие главы МЧС Евгения Зиничева, полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло и губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и властям региона.

28 и 29 июня Путин принимал участие в саммите G20 в японской Осаке.

По последним данным, жертвами наводнения в Иркутской области стали пять человек, еще 351 пострадал. Подтоплены более 4 тысяч жилых домов и около 30 участков дорог, разрушено 15 автомобильных мостов.

В городе Тулун вышедшая из берегов река прорвала дамбу, перекрыто движение по федеральной трассе «Сибирь».

На компенсации пострадавшим выделено почти 1 миллиард рублей.

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