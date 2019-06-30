Метеорологи представили пессимистический прогноз по Иркутской области

Метеорологи предсказали приток воды в затопленной Иркутской области к концу следующей недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максима Яковенко.

«Прогноз остается напряженным в районе города Тулун. Ожидаем, что в понедельник-вторник будут формироваться умеренные осадки, и тогда 6-7 [июля] может быть небольшой приток [воды]», — заявил глава «Росгидромета».

По его словам, пик паводка пришелся на 14:00 по местному времени в субботу, 29 июня, после чего уровень воды упал на 40 сантиметров. «Это положительный момент, значит, паводок уходит уже в верховье. Отрицательный - в том, что, в принципе, воде идти там особенно некуда», — резюмировал Яковенко.

29 июня президент России Владимир Путин прибыл в Иркутскую область и отдал распоряжения по восстановлению жилья в пострадавших районах. Он оценил масштаб разрушений в Иркутской области как «очень большой».

В городе Тулун вышедшая из берегов река прорвала дамбу, перекрыто движение по федеральной трассе «Сибирь». По последним данным, жертвами наводнения в Иркутской области стали 5 человек, еще 351 пострадал. Подтоплены более 4 тысяч жилых домов и около 30 участков дорог, разрушено 15 автомобильных мостов. На компенсации пострадавшим выделено почти один миллиард рублей.

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