Путин оценил масштаб разрушений в Иркутской области

Президент России Владимир Путин оценил масштаб разрушений из-за наводнения в Иркутской области как «очень большой». Об этом сообщает «Интерфакс».

«По сути, само событие еще не закончилось, подтопление продолжается, когда вода сойдет, еще непонятно, можем только приблизительно это сказать. А время на восстановление сокращается, как шагреневая кожа. Его становится все меньше и меньше», — сказал президент.

Глава государства также отметил, что по итогам совещания был подготовлен проект поручений. Помимо этого, 3 июля в Москве Путин проведет еще одно совещание для обсуждения ситуации в регионе.

Ранее Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения. Ее возглавит вице-премьер Виталий Мутко.

В городе Тулун вышедшая из берегов река прорвала дамбу, перекрыто движение по федеральной трассе «Сибирь». По последним данным, жертвами наводнения в Иркутской области стали 5 человек, еще 351 пострадал. Подтоплены более 4 тысяч жилых домов и около 30 участков дорог, разрушено 15 автомобильных мостов. На компенсации пострадавшим выделено почти один миллиард рублей.

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