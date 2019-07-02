Увеличилось число погибших и пропавших без вести в Иркутской области

В результате наводнения в Иркутской области 18 человек погибли и 17 — пропали без вести. Об этом сообщил начальник управления МЧС по Иркутской области Валентин Нелюбов, его видеообращение опубликовал в своем Instagram-аккаунте губернатор региона Сергей Левченко.

Нелюбов отметил, что поисково-спасательные работы и патрулирование затопленных районов продолжаются.

Работы по восстановлению, по его словам, «выходят на плановый режим».

В пресс-службе регионального правительства «Интерфаксу» подтвердили данные о погибших и пропавших без вести. По словам собеседника агентства, четверо из них уже обнаружены, они живы. По его словам, количество погибших может еще увеличиться, поскольку разбор разрушенных домов продолжается.

Ранее сообщалось, что в результате паводка погибли 14 человек. Среди пропавших без вести числилось 13 человек, в том числе один ребенок.

Чрезвычайная ситуация из-за наводнения, вызванного затяжными дождями и подъемом рек, объявлена в шести районах Иркутской области. Затоплено более 6,7 тысячи жилых домов в десятках населенных пунктов. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что из резервного фонда правительства будет выделено более 660 миллионов рублей на помощь пострадавшим. По версии специалистов географического факультета Иркутского государственного университета (ИГУ), причиной наводнения стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.

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