Очевидец рассказал о тяжелом положении в эпицентре наводнения

Центр Тулуна остается обесточен, в регионе проблемы со связью, а многие жители затопленных хозяйств не собираются их покидать. Об этом рассказал «Ленте.ру» настоятель Никольского храма города Тулуна отец Андрей Цымбал.

«Центр Тулуна, по-моему, еще стоит без света. Туда вода через дамбу хлынула и стоит как в ванной, не уходит», — отметил он.

По словам священника, развозящего продукты питания и воду для пострадавших, обстановка в эпицентре наводнения остается напряженной.

Многие местные жители, по его словам, потеряли жилье, сельхозтехнику и урожай. «Только сегодня фактически спасатели вышли на контакт со всеми населенными пунктами», — пояснил иерей.

Тулунский детский дом, как отметил священник, эвакуировали дважды. В настоящее время дети туда вернулись и обеспечены всем необходимым.

На базе храма, настоятелем которого является отец Андрей, организован сбор продуктов и других средств помощи пострадавшим. Некоторые из них ночуют здесь. Все нуждающиеся могут безвозмездно питаться в местной трапезной.

На территории тулунской церкви также укрыли машины людей, которым все же пришлось экстренно покинуть город.

Ранее сообщалось, что в шести районах области действует режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения, вызванного затяжными дождями и подъемом уровня воды в реках. Затоплены оказались около 6,7 тысячи домов. По последним данным, в результате наводнения в Иркутской области погибли 18 человек, 17 числятся пропавшими без вести. После схода воды в регионе ожидается обострение эпидемиологической ситуации.

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