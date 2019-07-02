Единороссы извинились за логотип партии на гуманитарной помощи для подтопленцев

В иркутском отделении «Единой России» извинились за наклейки с логотипом партии на гуманитарной помощи пострадавшим от паводка. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» во вторник, 2 июля.

«Региональное отделение рассматривает помощь пострадавшим как внепартийную акцию», — говорится в сообщении иркутских единороссов.

Ранее жительница Иркутска Ирина Шипова опубликовала в сети видео, на котором волонтеры сортируют грузы для жителей пострадавших от паводка районов. По ее словам, ее попросили помочь наклеить логотип «Единой России» на каждую коробку и мешок.

В области из-за паводка действует режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, в результате наводнения погибли 14 человек, 13 пропали без вести. Затоплено более 6,7 тысячи жилых домов в десятках населенных пунктов. Правительство распорядилось о выделении 660 миллионов рублей для помощи пострадавшим.

Местные жители полагают, что в наводнении виноваты строители дамбы в городе Тулун. Объект якобы был сдан с нарушениями.

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