Пострадавшие от наводнения россияне рассказали о спасавшем свой дом мэре

Подслушано в Нижнеудинске / ВКонтакте

Жители затопленного города Нижнеудинск в Иркутской области пожаловались на главу Нижнеудинского района Сергея Худоногова, который согнал коммунальные службы осушать свой загородный участок. Снятое очевидцем видео опубликовано в паблике «Подслушано в Нижнеудинске» во «ВКонтакте».

На кадрах мужчина за рулем грузовика проезжает мимо коттеджа, где, по его словам, живет чиновник. Возле дома стояла цистерна. «Посмотрите, сколько ЖКХ на него работают, когда люди тонут. Смотрите, как у него отсыпано, уже штук 10 вывезли КамАЗов, газиков, уазиков. Полная ограда народу», — сказал автор ролика, добавив, что простые жители борются с последствиями паводка обычными лопатами.

В комментариях под записью один из пользователей отметил, что у горожан нет электричества и света, потому что затопило подвалы, а глава района «пользуется служебным положением и забрал вакуумки».

В другой публикации в группе говорилось, что во время паводка Худоногов промывал свой огромный бассейн и завозил в него чистую воду, в то время как в других домах из-за стихии нет никакого водоснабжения.

Режим ЧС введен в шести районах Иркутской области, где из-за обильных дождей и подъема рек произошел паводок. Затоплено более 6,7 тысячи жилых домов в десятках населенных пунктов. По последним данным, погибли 20 человек. По версии специалистов географического факультета Иркутского государственного университета (ИГУ), наводнение произошло из-за атмосферных аномалий и глобального изменения климата.

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