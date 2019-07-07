Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника

Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал уволить главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.

Поводом для обращения стала появившаяся в СМИ информация о том, что Худоногов во время наводнения в первую очередь направил коммунальные службы Нижнеудинска к себе домой, чтобы те устранили последствия паводка.

Мутко поручил организовать проверку инцидента. По ее результатам использование коммунальной техники в личных целях подтвердилось. «В связи с этим Виталий Мутко потребовал отстранить Сергея Худоногова от исполнения обязанностей», — сообщили в пресс-службе.

3 июля жители Нижнеудинска пожаловались на Худоногова, который согнал коммунальные службы осушать свой загородный участок. Очевидец заметил многочисленные цистерны около дома мэра, в то время как простые жители «боролись с последствиями паводка обычными лопатами».

Чрезвычайная ситуация объявлена в шести районах Иркутской области, где из-за обильных дождей и подъема рек произошел паводок. Было затоплено более 6,7 тысячи жилых домов в десятках населенных пунктов. По последним данным, погибли 22 человека. В результате стихийного бедствия в регионе более 3,5 тысячи жилых домов оказалось невозможно восстановить и отремонтировать, и жить в них нельзя. Подтопленцев разместят во временном жилье и до октября выдадут новое. По оценкам Мутко, ремонт разрушенных паводком объектов потребует около 28 миллиардов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!