Названа сумма ущерба от наводнений в Иркутской области

Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что ремонт разрушенных паводком объектов в Иркутской области и строительство новых потребует около 28 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Мутко отметил, что восстановление социальной инфраструктуры потребует около 8,5 миллиарда рублей.

Однако губернатор региона Сергей Левченко считает, что на ликвидацию последствий наводнения необходимо более 31 миллиарда рублей. Он добавил, что капитальный ремонт многоквартирных домов обойдется в 400 миллионов рублей, а восстановление объектов — в 12,6 миллиарда рублей.

Ранее Левченко заявлял, что ущерб от паводка в Иркутской области, составит около 29 миллиардов рублей.

Чрезвычайная ситуация объявлена в шести районах Иркутской области, где из-за обильных дождей и подъема рек произошел паводок. Было затоплено более 6,7 тысячи жилых домов в десятках населенных пунктов. По последним данным, погибли 22 человека. в результате стихийного бедствия в регионе более 3,5 тысячи жилых домов оказалось невозможно восстановить и отремонтировать, и жить в них нельзя. Подтопленцев разместят во временном жилье и до октября выдадут новое.

По версии специалистов географического факультета Иркутского государственного университета, наводнение произошло из-за атмосферных аномалий и глобального изменения климата.

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