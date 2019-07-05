Россиян предупредили о наводнении во время наводнения

МЧС не успело оповестить жителей Тулунского района Иркутской области о надвигающемся наводнении через смс-рассылку. Об этом сообщает Daily Storm со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, ведомство оповестило жителей о непогоде, но о каких-либо серьезных последствиях в сообщениях не говорилось. «Традиционные сообщения о непогоде от МЧС перед наводнением приходили, но такого, где бы говорилось, что сейчас будет потоп и нужно спасаться, не было», — сказал собеседник издания.

В пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области заявили, что через смс-рассылку сообщали о проливных дождях, грозах, граде и усилении ветра, начиная с 24 июня. Однако первые сообщения об «угрозе высокого уровня воды» и «вероятности подтоплений» пришли лишь в пятницу, 28 июня, в 23:37. В это время некоторые дома в Тулуне уже ушли под воду.

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Ранее 5 июля председатель комиссии по ЧС Руслан Болотов сообщил, что после паводка в Иркутской области более 3,5 тысячи жилых домов оказались непригодны для жизни. Их бесполезно восстанавливать и ремонтировать. Новые дома пострадавшим обещают выделить не позднее октября, до начала холодов.

Чрезвычайная ситуация из-за наводнения, вызванного затяжными дождями и подъемом рек, объявлена в шести районах Иркутской области. По официальным данным, погиб 21 человек, 13 остаются пропавшими без вести. Всего было подтоплено более 10 тысяч жилых домов в 103 населенных пунктах. Общий ущерб от паводка составляет не менее 29 миллиардов рублей.

В мае 2017 года в Москве прошел ураган, в городе и области погибли 16 человек, были повреждены 200 зданий. По данным страховщиков, ущерб составил 25 миллионов рублей. МЧС не рассылало предупреждения, поскольку прогноз Росгидромета не подпадал под категорию «чрезвычайная ситуация». Генпрокуратура обвинила синоптиков в ошибочном прогнозе погоды. В сентябре главу Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уволили.

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