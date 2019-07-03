Названа сумма ущерба от наводнения в Иркутской области

Ущерб от паводка в Иркутской области, по предварительным данным, составит 29 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор Сергей Левченко, его слова приводятся на официальном портале региона.

«Из 9,135 тысячи жилых домов, обследованных в настоящее время, 3,489 тысячи домов (36 процентов) не подлежат восстановлению, в 5,826 тысячи домах (64 процентах) ремонт возможен. Данная информация считается предварительной, окончательные сведения будут представлены после спада воды и проведения работ по оценке фактического ущерба», — сказал Левченко.

Он добавил, что электроснабжение восстановлено в 46 населенных пунктах из 60. Водоснабжение в Тулуне планируется восстановить в четверг, 4 июля.

В ликвидации последствий паводка участвуют около трех тысяч человек, 462 единицы техники, 83 плавсредства и шесть воздушных судов. В зоне подтопления работают спасатели и военные. 4 июля запланировано прибытие аэромобильной группы Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС России в составе 150 человек.

По последним данным, опубликованным 3 июля, в результате наводнения в Иркутской области погибли 20 человек. Число пропавших без вести в МЧС не сообщили.

1 июля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении из резервного фонда 662 миллионов рублей для начала первичных социальных выплат, разовой финансовой помощи пострадавшим.

Режим ЧС введен в шести районах Иркутской области, где из-за обильных дождей и подъема уровня воды в реках произошел паводок. По версии специалистов географического факультета Иркутского государственного университета (ИГУ), наводнение произошло из-за атмосферных аномалий и глобального изменения климата.

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