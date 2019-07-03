Россия
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Последние новости
Появились подробности спасения гражданского с «Лошарика»
Убийц старейшей сотрудницы Мариинского театра признали виновными
Грузинские регбисты устроили антироссийскую акцию и поплатились
Команда Зеленского допустила продолжение сотрудничества с Гройсманом
Раскрыт план Путина по ликвидации наводнения
Названы подходящие для пенсионеров породы собак
Ученый объяснил появление ягодиц на вирусном фото морской звезды
Раскрыты характеристики АС-31 «Лошарик»
Отец сфотографировал детей на пляже и спас им жизнь
Россия ответила президенту Грузии на слова о врагах
Новости партнеров

Названа сумма ущерба от наводнения в Иркутской области

Перейти в «Мою Ленту»

Ущерб от паводка в Иркутской области, по предварительным данным, составит 29 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор Сергей Левченко, его слова приводятся на официальном портале региона.

«Из 9,135 тысячи жилых домов, обследованных в настоящее время, 3,489 тысячи домов (36 процентов) не подлежат восстановлению, в 5,826 тысячи домах (64 процентах) ремонт возможен. Данная информация считается предварительной, окончательные сведения будут представлены после спада воды и проведения работ по оценке фактического ущерба», — сказал Левченко.

Он добавил, что электроснабжение восстановлено в 46 населенных пунктах из 60. Водоснабжение в Тулуне планируется восстановить в четверг, 4 июля.

В ликвидации последствий паводка участвуют около трех тысяч человек, 462 единицы техники, 83 плавсредства и шесть воздушных судов. В зоне подтопления работают спасатели и военные. 4 июля запланировано прибытие аэромобильной группы Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС России в составе 150 человек.

По последним данным, опубликованным 3 июля, в результате наводнения в Иркутской области погибли 20 человек. Число пропавших без вести в МЧС не сообщили.

1 июля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении из резервного фонда 662 миллионов рублей для начала первичных социальных выплат, разовой финансовой помощи пострадавшим.

Режим ЧС введен в шести районах Иркутской области, где из-за обильных дождей и подъема уровня воды в реках произошел паводок. По версии специалистов географического факультета Иркутского государственного университета (ИГУ), наводнение произошло из-за атмосферных аномалий и глобального изменения климата.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Увеличилось число погибших во время наводнения в Иркутской области
Пострадавшие от наводнения россияне рассказали о спасавшем свой дом мэре
Изучена причина наводнения в Иркутской области
Другие материалы рубрики
Россия00:02Сегодня

Верните мой 1996-й

Что вы помните о самых ярких выборах в истории России
19:33Сегодня

Названы подходящие для пенсионеров породы собак

15:03Сегодня

Россия официально приостановила ракетный договор

19:36Сегодня

Путин возмутился ростом цен на строительство дорог

Россия00:0424 мая

«Циничный, двуличный, апатичный»

Почему «человек советский» продолжает жить среди россиян и заставляет их терпеть и страдать
20:58 2 июля

В России зарегистрировали резкое сокращение населения

19:24Сегодня

В России введут систему скидок на лекарства

18:49Сегодня

Появились подробности спасения гражданского с «Лошарика»

Россия00:0530 июня

«Лабиринт, в котором царил хаос»

Черкизовский рынок закрыли 10 лет назад. Здесь открывали публичные дома и ели собак
19:05Сегодня

Игорь Матвиенко похоронил хип-хоп

18:29Сегодня

Минздрав нашел плюсы в увеличении числа россиян с ВИЧ

15:02Сегодня

Кузбасские партизаны призвали сжигать технику угольных компаний

Россия
Восстановлена картина аварии на секретной подлодке
Что известно о пожаре, в котором погибли 14 офицеров-подводников
При пожаре на глубоководном аппарате ВМФ погибли 14 моряков
Подводники сумели потушить огонь, но отравились дымом
Стали известны имена погибших на «Лошарике» подводников
Кто служил на секретной российской подлодке
Названы подходящие для пенсионеров породы собак
Путин возмутился ростом цен на строительство дорог
Названа сумма ущерба от наводнения в Иркутской области
В России введут систему скидок на лекарства
Все материалы
Мир
«Русских хотели подавить и уничтожить»
 
В ОАЭ похоронили погибшего на нарковечеринке принца
Китай пригрозил Великобритании
Сбежавшая с деньгами жена правителя Дубая оказалась в Лондоне
Россия ответила президенту Грузии на слова о врагах
«Создатель дал нам секс для размножения»
Племянница Мартина Лютера Кинга — о том, почему в США надо запретить аборты
Чернокожие устроили погромы в Израиле
Все материалы
Бывший СССР
Торжество несогласных
Русский мэр Риги сбежал из Латвии. На родине за ним охотятся следователи и враги
Зеленский решил наказать Климкина из-за украинских моряков
В ответ глава МИД покинул пост и призвал сторонников объединяться
В списках партии Зеленского обнаружили гражданина России
Названо число получивших российские паспорта жителей Донбасса
Зеленского обвинили в отсутствии внешнеполитической стратегии
Климкин назвал три условия существования Украины
В Раде решили защитить мову от мата
Все материалы
Экономика
«70 процентов профессий исчезнут в следующие 10 лет»
Как вырастить Стива Джобса и победить бедность в России? Отвечает ведущий экономист Европы
«МегаФон» признан оператором с самой высокой скоростью интернета
Власти проигнорировали риски новой схемы ухода от налогов
Российский регион придумал способ увеличения экспорта
«Красное и Белое» спрятали в «тихой гавани»
Американский бизнес начал сбегать из Китая
Рост цен в России объяснили теплой погодой
Все материалы
Силовые структуры
Зима близко
В самой северной тюрьме России сидят убийцы и террористы. Здесь холод и полярная ночь
«Я тебе колено прострелю, если будешь ругаться»
Курсанты ФСИН решили убить однокурсницу. На нее напали ради денег и подпольного бизнеса
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Путин уволил четырех генералов
В России упростили процедуру возбуждения уголовных дел против судей
ФСБ нашла оружейный тайник лидера ОПГ «Законовские»
Борец с проститутками Рыжий Тарзан стал доносчиком
Все материалы
Наука и техника
Тайна «Лошарика»
Что известно о секретной атомной подлодке, на которой погибли 14 моряков
Цепные псы Гитлера
Еврейские гетто и парады нацистов: жизнь завоеванной Польши глазами немецкого захватчика
«Смертная агония была долгой и мучительной»
Как порка женщин и расстрел мужчин опозорили царскую Россию на весь мир
Раскрыты характеристики АС-31 «Лошарик»
Шойгу приказал восстановить «Лошарика»
Назван простой способ улучшить мозг и интеллект
Названа смертельная опасность плавания в бассейне
Все материалы
Спорт
«Все думали, что ему просто не везет»
Этого футболиста считали восходящей звездой, хотя он не умел играть. Как он всех обманул?
Названы варианты реабилитации Кокорина
Грузинские регбисты устроили антироссийскую акцию и поплатились
Бывший чемпион UFC открыл три бутылки одним ударом ногой
Титаны в трико
 
Сотни велосипедистов съехали с «Адской горы» и устроили массовый завал
Аршавин развелся
Все материалы
Культура
Ким ПетрасГлавная музыка месяца
Икона трансгендеров, Том Йорк с топором и южный рэп
Странные дела, жара, июль
Лесбийская тюрьма, убийство Николая II и дворецкий Бэтмена — главные сериалы месяца
«Ужасны не бедные или богатые, а разрыв между ними»
Победитель Каннского фестиваля о причудах корейской жизни и трагедии капитализма
Основателя фестиваля «Сандэнс» признали виновным в растлении несовершеннолетней
Садальский рассказал об обмане Алибасова
Жена Эллен Пейдж обвинила Джастина Бибера в унижении женщин
Умер режиссер «Бульварного романа» Василий Панин
Все материалы
Интернет и СМИ
«Нет будущего»
Предчувствие глобальной катастрофы на снимках лучших фотографов прошлого и настоящего
«Позор вам всем, слабые людишки»
Известный блогер назвался антихристом и покончил с собой. Его свел с ума YouTube
«Все он гонит, он — шоумен»
Переживший кому Алибасов пустился во все тяжкие. На телевидении из него сделали посмешище
Предложение руки и сердца «по-русски» со спецназом изумило иностранцев
В официальную рекламу Google просочилась русская брань
Артемий Лебедев за 100 тысяч рублей продал прямоугольник в качестве логотипа
Создателя Android обвинили в сутенерстве
Все материалы
Ценности
Корабли для оргий и налог с проституток
Как жил самый беспощадный император Древнего Рима Калигула
Рок наступает
Мужчины в платьях, женщины в трусах: чем удивила неделя моды в Милане
«Может показаться, что я зазнавшийся и крутой»
Актер Александр Петров — о страхах, роли мертвеца и помощи бывшим наркоманам
Золовка попыталась перещеголять невесту и прослыла нелепой в соцсетях
Эмили Ратаковски выложила обнаженные снимки с отдыха
Nike случайно напомнил американцам о временах рабства и попал под шквал критики
Названы лучшие места для поиска богатого жениха
Все материалы
Путешествия
«Летальные случаи — не редкость»
Как россиянин добрался на деревянном велосипеде до ЮАР и преодолел себя
«Это похоже на вздох удовлетворенной женщины»
Чем живут в столице российского шампанского и как заставляют ее гостей возвращаться
Партнерский материал
Прекрасное недалеко
Вино, море, пещеры: куда поехать летом
Россиянка отказалась сидеть с чернокожей в самолете и разъярила пользователей
Пассажир поезда отказался показать билет кондуктору и остался без зубов
Туристка умерла от страха во время просмотра фильма ужасов в отпуске
Туристические автобусы исчезнут из самого дорогого города мира
Все материалы
Из жизни
Среди отбросов и могил
Этот город умирает без еды, денег и лекарств. Чтобы выжить, приходится грабить мертвецов
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
«Австрия — это улучшенная версия СССР»
История москвички, перебравшейся в Вену
Мужчина гулял по пляжу и случайно нашел зуб огромной доисторической акулы
Девушка попыталась сфотографировать слона и получила хоботом по лицу
Мальчик провалился под поезд и выжил
Муж и жена заявили о нетрадиционной ориентации спустя 23 года брака
Все материалы
Что купить за три миллиона?
Дерзкий спортседан, комфортный «членовоз» или большой кроссовер?
Тест-драйв: G-Class теперь с дизелем!
Отмечаем сорокалетие «Геландевагена» тестом самой мощной версии на тяжелом топливе
Как известные автомобили получили свои имена
Ребусы от Tesla, энциклопедия ветров Volkswagen и истребитель Мустангов от Chevrolet
Мотоцикл, сломавший ход времени
Ностальгия в розницу: перерождение легендарного BMW R7
Представлена обновленная Opel Astra
У Lexus LS появилась «коллекционная» версия
Tesla Model 3 установила новый рекорд краш-теста Euro NCAP
Все материалы
Дом
Возвели в квадрат
Почему рост цен на жилье в России признали неизбежным
Высокий сезон
В России вступают в силу новые правила продажи жилья. Подорожает все
Культурный слой
Сотни домов по всей Европе напоминают СССР. Эти люди видят в них особую красоту
Россияне бросились скупать недвижимость в Грузии
Неизвестный побил установленный Трампом и российским олигархом рекорд
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Назван лучший дом мира
Все материалы