Подсчитаны масштабы разрушений из-за наводнения в Иркутской области

Более 3,5 тысячи жилых домов оказались непригодны для жизни после паводка в Иркутской области, их бесполезно восстанавливать и ремонтировать, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии по ЧС Руслана Болотова.

Новые дома пострадавшим обещают выделить не позднее октября, когда начнутся холода. До этого они будут жить во временном жилье. «Наша задача в эти сроки сделать все необходимое, чтобы восстановить поврежденные многоквартирные дома и начать обеспечение жителей жилыми объектами», — сказал он. Также властям предстоит восстановить дороги, школы, поликлиники и другие объекты социальной инфраструктуры.

Ранее в своем Instagram губернатор области Сергей Левченко указал, что подтопленцам будут предлагать несколько вариантов жилья на выбор. «Это и выдача сертификатов, и покупка на вторичном рынке, и покупка нового жилья, и предоставление земельных участков с выделением средств на строительство домов», — говорится в посте.

Помимо этого, владельцам затопленных участков пообещали компенсацию за потерю скота и урожая. За погибшую корову выплатят 50 тысяч рублей, свинью, овцу или козу — пять тысяч, 200 рублей за кроликов и птиц, 4,5 тысячи за одну сотку земли, но не больше 45 тысяч.

Режим ЧС действует шести районах в Иркутской области из-за паводка в шести районах. Погиб 21 человек, 13 остаются пропавшими без вести. Всего было подтоплено более 10 тысяч жилых домов в 103 населенных пунктах. По предварительным данным, ущерб от паводка составил не менее 29 миллиардов рублей.

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