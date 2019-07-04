В наводнении в Иркутской области погиб еще один человек

Число погибших в результате наводнения в Иркутской области снова возросло, сейчас среди жертв числится 21 человек. Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель комиссии по ЧС в затопленном городе Тулун.

«Есть информация о 21 погибшем. Пока это все», — сказал собеседник агентства, добавив, что данные о пропавших без вести уточняются.

Днем ранее, 3 июля, сообщалось о 20 погибших и 17 пропавших без вести.

Наводнение в области произошло в результате длительных дождей и подъема уровня воды в реках. По мнению сотрудников географического факультета Иркутского государственного университета (ИГУ), все это было спровоцировано атмосферными аномалиями и глобальным изменением климата.

В шести районах введен режим ЧС. Были затоплены более 10 тысяч жилых домов в 98 населенных пунктах, 16 из них все еще подтоплены. По подсчетам властей, сумма нанесенного региону ущерба — около 29 миллиардов рублей.

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