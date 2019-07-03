Дамбу в затопленном Тулуне связали с замгубернатора Иркутской области

Дамба, которая должна была защитить от наводнений город Тулун Иркутской области, была построена компанией «Ремонт зданий и сооружений». Фирма принадлежит отцу замгубернатора региона Николаю Болотову, сообщает «Настоящее время».

Дамбу построили в 2011 году. На ее строительство было выделено более 50 миллионов рублей из бюджетов всех уровней. Глава строительной фирмы Николай Болотов сообщал, что гидротехническое сооружение позволит предотвратить ущерб на сумму 454 миллиона рублей и уберечь от паводков около 2000 человек, проживающих на территории в 63 гектара. Он пообещал, что дамба защитит Тулун от наводнений «на столетие, не меньше».

Его сын, Руслан Болотов, был министром строительства и дорожного хозяйства Иркутской области и отвечал за все строительные работы в регионе. Сейчас он занимает пост заместителя губернатора и возглавляет правительство региона. Он руководит распределением финансовой помощи пострадавшим.

1 июля местные жители заявили, что наводнение произошло из-за нарушений, допущенных при строительстве дамбы. По их словам, дамбу «плохо построили», и в одном месте она была ниже уровнем, чем в начале. Кроме того, в одном месте прорвало шлюз.

29 июня в Тулуне вышедшая из берегов река прорвала дамбу, в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, жертвами потопа стали 20 человек. Ущерб от паводка в Иркутской области оценили в 29 миллиардов рублей.

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