Найдена часть пропавших без вести после паводка в Иркутской области

В Иркутской области были найдены 24 человека, потерявшиеся ранее во время подтопления. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя пресс-службы Главного управления МЧС по региону, из ранее заявленных 13 остаются пропавшими без вести, а 21 человек погиб. Также он сказал, что подтопленным остается один населенный пункт.

В области до сих пор действует режим ЧС.

Паводок начался в регионе из-за сильных дождей. Из берегов вышли реки Уда и Большая Белая. По данным областного управления МЧС, были затоплены более 10 тысячи жилых домов в 98 населенных пунктах. Сумма нанесенного региону ущерба — около 29 миллиардов рублей.

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