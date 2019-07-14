Определен срок выдачи жилья пострадавшим от наводнения в Иркутской области

Жителям Иркутской области, потерявшим жилье из-за наводнения, построят новые дома за госсчет до октября 2020 года. Об этом в воскресенье, 14 июля, рассказал журналистам губернатор региона Сергей Левченко, передает ТАСС.

«Примерно до октября следующего года, — отметил он. — До этого времени люди будут жить в пунктах долговременного пребывания — это и санатории, и общежития. Мы постарались, чтобы эти места были комфортными».

В настоящее время решается вопрос с утверждением нового генплана. Пострадавшие выберут наиболее подходящий для себя проект жилья как минимум из трех возможных вариантов.

Первыми новые дома получат многодетные семьи, пожилые люди и инвалиды.

15 июля в области появится единая дирекция, которая будет исполнять все функции заказчика, контролировать ход работ, помогать людям составлять договоры со строителями.

«Будет 15 соток дано для каждого человека под индивидуальное жилищное строительство, — добавил губернатор. — Надворные постройки, бани жители при необходимости достроят сами».

Для тех, кто желает переехать в города, будут покупать жилье на вторичном рынке и в новостройках, которое человек подберет себе сам. Однако помещения должны соответствовать определенным нормам.

«В основном люди, с которыми я разговаривал, хотят переехать либо в Иркутск, либо в Братск», — отметил Левченко.

Из-за сильного паводка в Иркутской области в конце июня было подтоплено 10,8 тысячи жилых домов. Погибли 25 человек. Еще 11 пропали без вести. Президент России Владимир Путин привлек к ликвидации последствий этого ЧС армейские части и поручил выделить средства из федерального бюджета на ремонт поврежденного и строительство нового жилья.

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