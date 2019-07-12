В Иркутской области после наводнения введен режим ЧС из-за пожаров

С 11 июля на всей территории Иркутской области введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

За сутки в Иркутской области ликвидировали 15 пожаров на площади почти 5 тысяч гектаров. На утро 12 июля зарегистрированы 33 очага возгорания на площади более 45 тысяч гектаров. В зоне космомониторинга действует 60 природных пожаров на общей площади более 60 тысяч гектаров.

Пожары находятся на «значительном расстоянии» от населенных пунктов и объектов экономики.

В главном управлении МЧС по Иркутской области предупредили, что 13 июля в регионе ожидаются ливневые дожди, грозы, порывы северо-западного ветра до 12-17 метров в секунду. С 13 по 15 июля в области ожидается пожароопасность лесов — высокая 4-го класса и чрезвычайная 5-го класса.

12 июля в Иркутской области объявлено днем траура по погибшим в результате наводнения. Погибли 25 человек, 11 считаются пропавшими без вести.

Паводок был вызван дождями и подъемом уровня рек. Затоплено почти 11 тысяч жилых домов в 107 населенных пунктах, треть построек не подлежит восстановлению. В шести районах Иркутской области был введен режим ЧС. Ущерб от паводка оценивается минимум в 29 миллиардов рублей.

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