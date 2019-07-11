В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения

В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения. Указ, подписанный губернатором Сергеем Левченко, опубликован на сайте областного правительства.

В день траура на всей территории Иркутской области приспустят флаги. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовали не проводить развлекательные мероприятия и не транслировать развлекательные передачи.

В результате наводнения на территории Иркутской области погибли 25 человек, 11 считаются пропавшими без вести.

Паводок произошел из-за продолжительных дождей и подъема уровня рек, в шести районах области был введен режим ЧС. Были затоплены почти 11 тысяч жилых домов в 107 населенных пунктах, ущерб от паводка оценивается минимум в 29 миллиардов рублей. Вице-премьер Виталий Мутко поручил МЧС завершить аварийные работы в Иркутской области до 19 июля.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!