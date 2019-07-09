Названы сроки завершения операции в Иркутской области

Вице-премьер Виталий Мутко поручил МЧС завершить аварийные работы в Иркутской области до 19 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу политика.

В свою очередь, региональные власти должны закончить составление списков пострадавших до 10 июля, а очистить и дезинфицировать населенные пункты — до 15 июля.

Из-за обильных дождей и подъема рек в Иркутской области произошло наводнение. Было подтоплено более 10 тысяч жилых домов в 103 населенных пунктах. 3,5 тысячи из них невозможно отремонтировать. Ущерб от паводка оценили в минимум 29 миллиардов рублей. Подтопленцев разместят во временном жилье и до октября выдадут новое. По последним данным, погибли 24 человека. По версии специалистов географического факультета Иркутского государственного университета (ИГУ), наводнение произошло из-за атмосферных аномалий и глобального изменения климата.

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