Спасавшего свой дом от наводнения чиновника проверят следователи

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко обратился в региональный Следственный комитет и потребовал проверить законность действий мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова, который использовал коммунальные службы для спасения своего коттеджа от паводка, сообщается на сайте ведомства.

«Основанием обращения стало требование отстранить главу муниципалитета от исполнения обязанностей <...> Глава региона также потребовал от Сергея Худоногова предоставить пояснение для оценки данных действий», — говорится в сообщении.

Исполнять обязанности главы района будет его заместитель Анатолий Крупенев.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко заявил, что за произошедшее Худоногова надо уволить. Он говорил, что в ходе служебной проверки факт использования чиновником коммунальной техники в личных целях подтвердился.

В начале июля жители Нижнеудинска пожаловались на Худоногова. Один из очевидцев снял на видео цистерны около загородного дома мэра, и добавил, что горожанам приходится «бороться с последствиями паводка обычными лопатами».

Из-за обильных дождей и подъема рек в Иркутской области произошло наводнение. Было подтоплено более 10 тысяч жилых домов в 103 населенных пунктах. 3,5 тысячи из них невозможно отремонтировать. Ущерб от паводка оценили в минимум 29 миллиардов рублей. По последним данным, погибли 22 человека.

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