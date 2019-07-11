В Иркутской области увеличилось число пропавших без вести после наводнения

Число пропавших без вести в зоне наводнения в Иркутской области выросло до 11 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по региону.

Шестерых ищут в Тулунском районе, четверых — в Нижнеудинском, одного — в Тайшетском. По всем без вести пропавшим заведены разыскные дела, отметил «Интерфакс».

Число погибших за ночь не изменилось, добавили в ведомстве. По данным на 10 июля, погибли 25 человек. Источник в штабе медицины катастроф рассказал о девяти пропавших без вести. В региональном управлении МВД сообщали о 10 пропавших.

Паводок в области был вызван продолжительными дождями и подъемом уровня рек, в шести районах Иркутской области был введен режим ЧС. Затоплено почти 11 тысяч жилых домов в 107 населенных пунктах, треть построек не подлежит восстановлению. Новое жилье пострадавшие получат до октября. Ущерб от паводка оценивается минимум в 29 миллиардов рублей.

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