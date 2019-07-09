Во время наводнения в Иркутской области погиб ребенок

Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 24, среди них один ребенок, сообщает ТАСС.

По официальным данным главного управления МЧС по региону, пропавшими без вести числятся девять человек. Среди погибших один ребенок, в числе пропавших без вести детей нет, сообщил агентству источник в экстренных службах.

Ранее, 8 июля, стало известно о 23 жертвах наводнения.

Председатель комиссии по ЧС Руслан Болотов сообщил, что в результате паводка в регионе более 3,5 тысячи жилых домов оказалось невозможно восстановить и отремонтировать, и жить в них нельзя. Подтопленцев разместят во временном жилье и до октября выдадут новое.

Чрезвычайная ситуация объявлена в шести районах области. Было подтоплено более 10 тысяч жилых домов в 103 населенных пунктах. Ущерб от паводка составил не менее 29 миллиардов рублей.

Наводнение вызвано затяжными дождями и подъемом уровня рек. По мнению специалистов географического факультета Иркутского государственного университета (ИГУ), произошедшее стало результатом атмосферных аномалий и глобального изменения климата.

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