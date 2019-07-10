Число погибших в наводнении в Иркутской области продолжило расти

Найден еще один умерший в результате наводнения в Иркутской области. Таким образом, число жертв увеличилось до 25 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в штабе медицины катастроф.

«Обнаружено тело еще одного погибшего», — сказал собеседник агентства.

Днем ранее, 9 июля, было известно о 24 погибших, среди них был один ребенок. Пропавшими без вести числились девять человек. По данным ТАСС, теперь их восемь. По данным на 10 июля, число госпитализированных составило 486 человек.

Паводок в области был вызван продолжительными дождями и подъемом уровня рек. Режим ЧС был введен в шести районах. Затоплено почти 11 тысяч жилых домов в 107 населенных пунктах, треть этих построек не подлежит восстановлению. Новое жилье пострадавшие получат до октября. Ущерб от паводка оценивается минимум в 29 миллиардов рублей.

Региональные власти должны составить полные списки пострадавших до 10 июля, до 15 июля — очистить и дезинфицировать населенные пункты. Аварийные работы завершат до 19 июля.

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