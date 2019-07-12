На мэра российского города завели дело за спасение его участка от потопа

Следственный комитет возбудил уголовное дело против мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, который использовал коммунальную технику для ликвидации последствий паводка с территории своего коттеджа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по факту злоупотребления полномочиями (часть 2 статьи 285 УК). Основанием стало размещенное в интернете видео, которое снял проезжающий мимо участка чиновника местный житель. Он запечатлел муниципальную технику у дома Худоногова. По словам мужчины, обычные горожане в этот момент обсыпали свои земли с помощью лопат.

Следствие выяснило, что 2 июля мэр использовал служебное положение, организовав работы по осушению почвы возле своего дома. Для этого были привлечены работники и машины МКУ «Обслуживание социальной сферы Нижнеудинского района».

«Данные действия осуществлялись вопреки служебной необходимости и объективно противоречили общим задачам по ликвидации последствий ЧС», — отметили в ведомстве.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко потребовал уволить Худоногова. Позднее его исключили из иркутского отделения «Единой России».

В результате сильных дождей и подъема уровня рек затопило 107 населенных пунктов и почти 11 тысяч жилых домов. Ущерб от паводка оценивается минимум в 29 миллиардов рублей. Также погибли 25 человек. 12 июля в области объявлено днем траура.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!