Спасение дома от наводнения довело российского мэра до отставки

Мэр Нижнеудинского района Иркутской области Сергей Худоногов написал заявление об отставке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на районную администрацию.

Сам Худоногов объяснил свое решение состоянием здоровья. Однако ранее против мэра было возбуждено уголовное дело. Следствие выяснило, что 2 июля мэр использовал служебное положение, организовав работы по осушению почвы возле своего дома. Для этого были привлечены работники и машины МКУ «Обслуживание социальной сферы Нижнеудинского района».

До этого вице-премьер Виталий Мутко потребовал уволить Худоногова. Позднее его исключили из иркутского отделения «Единой России».

В результате сильных дождей и подъема уровня рек затопило 107 населенных пунктов и почти 11 тысяч жилых домов. Ущерб от паводка оценивается минимум в 29 миллиардов рублей. Также погибли 25 человек. 12 июля в области объявлено днем траура.

Сергей Худоногов занимал пост мэра Нижнеудинского района с 1994 года.

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