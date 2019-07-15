Медведев распорядился ускорить выплаты для подтопленцев

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое поможет ускорить выплаты пострадавшим в результате паводка в Иркутской области. Об этом сообщается на сайте правительства в понедельник, 15 июля.

В частности, установлен трехдневный срок для оформления документов на предоставление выплат. Региональному правительству поручено контролировать процесс возмещения и оценки понесенного ущерба.

ЦБ рекомендовано обеспечить контроль за доведением кредитными организациями денег до получателей. Пенсионный фонд и «Почта России» должны обеспечить оперативную выплату пенсий и иных социальных выплат пострадавшим. За бесперебойной работой по выдаче паспортов надлежит следить МВД.

Накануне губернатор региона Сергей Левченко проинформировал, что потерявшим жилье жителям построят новые дома за госсчет до октября 2020 года.

Из-за сильного паводка в Иркутской области в конце июня было подтоплено 10,8 тысячи жилых домов. Погибли 25 человек, 11 числятся пропавшими без вести. В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации участвуют военнослужащие.

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