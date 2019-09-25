Активисты ОНФ вступились за хабаровский лес

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратились к губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, прокуратуре региона, а также к Росприроднадзору с просьбой приостановить вырубку деревьев в бассейне реки Амут. Об этом в среду, 25 сентября, сообщается на сайте организации.

Эксперты ОНФ вместе с экологами обнаружили, что высокогорное озеро Амут, которое ранее считалось одним из чистейших водоемов мира, было загрязнено: вода в самом озере и его притоках стала мутной, а на его поверхности появились бревна и другой мусор. Как установили активисты, к подобным загрязнениям привела вырубка деревьев в водоохранной зоне. В частности, о ней свидетельствуют проложенные по левому берегу реки Амут волока и лесовозная дорога, которые уже вызвали интенсивную эрозию почвы.

По мнению общественников, в бассейне Амута под видом санитарной ведется сплошная рубка леса на территории более 100 гектаров. Уничтожение этих лесов в дальнейшем, отметили эксперты ОНФ, может привести к экологической катастрофе и уничтожению уникального природного явления.

«Только объединившись, мы сможем обеспечить экологическую безопасность в Хабаровском крае», — подчеркнул руководитель регионального исполкома ОНФ в Хабаровском крае Юрий Рошка, власти региона и надзорные ведомства провести экологическую экспертизу и принять меры по расширению особо охраняемой природной территории на весь бассейн водосбора озера Амут.

Как отмечается, региональное отделение ОНФ в Хабаровском крае взяло на контроль ситуацию с озером Амут в рамках мониторинга реализации нацпроекта «Экология», направленного на комплексное решение экологических проблем страны.

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