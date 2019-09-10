Более половины вырубленных деревьев в российском регионе заменят новыми

В Ленинградской области до конца 2019 года новые насаждения заменят более половины вырубленных деревьев. Планируется, что через пять лет этот показатель достигнет ста процентов, заявил председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко, передает ТАСС.

Материалы по теме Дешевые дороги и доступные лекарства Что ждет россиян в ближайшие годы

«К 2024 года планируется заменить новыми насаждениями 100 процентов [погибших и вырубленных] деревьев в области. По итогам 2019 года планируется заменить 58,5 процента вырубленных деревьев», — заявил Малащенко.

Работы будут выполнены в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов», входящего в нацпроект «Экология». Благодаря нему хотят восстановить до ста процентов вырубленных и погибших лесов. Площадь, на которых будут восстанавливать леса, увеличится до 1,55 миллиона гектаров. При этом ущерб от лесных пожаров планируется сократить почти втрое — с 32,5 миллиарда до 12,5 миллиарда рублей. Всего на него нацпроект потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!