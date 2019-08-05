Башкирию снабдят техникой для тушения лесных пожаров

В Башкирии выделят на 34,5 миллиона рублей больше для покупки лесопожарной техники в рамках национального проекта «Экология». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхоза.

В общей сложности в 2019 году на покупку техник для тушения лесных пожаров в республике направят более 44 миллионов рублей. На эти деньги закупят автоцистерны, передвижную авторемонтную мастерскую, лесопожарный трактор, тягач с полуприцепом и другую технику — всего пятнадцать единиц.

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Так, к концу года оснащенность лесопожарной техникой планируется увеличить с 83 процентов до 87-ми. В 2024 году этот показатель должен составить 100 процентов, уточнили агентству в пресс-службе.

Средства выделяются в рамках реализации национального проекта «Экология» и федерального — «Сохранение лесов». Так, к 2024 году планируется восстановить до 100 процентов вырубленных и погибших лесов. Площадь, на которых будут восстанавливать леса, увеличится до 1,55 миллионов гектаров. При этом ущерб от лесных пожаров сократится почти втрое — с 32,5 миллиарда до 12,5 миллиарда рублей.

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