В России появится первый экогород

В Сенгилее Ульяновской области осенью текущего года представят первый экогород. Об этом сообщил министр природы и цикличной экономики региона Дмитрий Федоров, передает ТАСС.

По его словам, первые экопоселения уже появились в данном районе. «Это хороший пример, когда локальная группа ведет природный образ жизни — земледелие, отношение к окружающей среде. Они уже сейчас приглашают туристов и готовы им предложить и дикую ягоду, и травяные сборы», — отметил Федоров.

Он уточнил, что в ходе реализации проекта будет использован опыт Германии и Японии. В частности, возможно будет внедрение таких элементов, как модернизация инженерной защиты окружающей среды, защита подземных вод, эффективная система ЖКХ.

Кроме того, уровень озелененности территории планируется довести до 40 процентов и выше. Собеседник агентства добавил, что также будут внедрены системы по очистке сточных вод, солнечной генерации, сортировке твердых коммунальных отходов и реализации образовательных экопроектов.

Нацпроект «Экология», в рамках которого осуществляется инициатива, планируется реализовать до 2024 года. Всего на него потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. Проект состоит из нескольких подразделов: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий».

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