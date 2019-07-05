За нерпами в Байкале понаблюдают с помощью спутниковых радиомаяков

В начале июля российские ученые отправятся в экспедицию, в ходе которой понаблюдают мечение байкальской нерпы с помощью спутниковых радиомаяков, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института проблем экологии и эволюции (ИПЭЭ) имени А.Н. Северцова Российской академии наук.

По информации агентства, это позволит проследить за миграцией животных в акватории озера в течение нескольких месяцев. «Кроме того, у нерп будут отобраны биологические пробы гуманными методами. По результатам исследований можно будет судить о состоянии животных, устраивающих залежки на Ушканьих островах», — цитирует агентство сообщение пресс-службы ИПЭЭ.

Экспедиция пройдет в рамках проекта «Год байкальской нерпы», инициированного фондом «Озеро Байкал» в апреле 2018 года. Исследования также получили поддержку от Фонда президентских грантов.

Местом проведения экспедиции выбран Ушканий архипелаг, расположенный в средней части Байкала.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Экология». Всего на него потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. Проект состоит из нескольких подразделов: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий».

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