Байкал решили избавить от туристов-дикарей

На Байкале не место миллионам туристов, которые отдыхают «дикарями». Такое мнение высказал глава Бурятии Алексей Цыденов. По его мнению, там необходимо обустраивать инфраструктуру, создавать условия для организованных путешественников и тем самым обеспечивать работой местных жителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства.

«На Байкале необходима хорошая инфраструктура, места размещения, где есть уборка мусора и следят за территорией, чтобы для людей, которые приезжают, оказывался сервис, чтобы было удобно, красиво и безопасно», — объявил Цыденов.

«Мусор вывозят, остается проблема со свалками. Этим свалкам уже десятки лет. Причем они не разбросаны по всему берегу — это отдельные локализованные свалки, идет поиск решения по их рекультивации в рамках нацпроекта "Экология"», — добавил глава республики.

Ранее о необходимости сокращения туристического потока на озеро Байкал говорил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. По его словам, в настоящее время развитие туристической индустрии негативным образом сказывается на экологии озера. Так, из-за наплыва туристов «неимоверными темпами» растет объем бытовых отходов, скапливающихся у Байкала, а построенные на берегу без очистных сооружений гостиницы сбрасывают сточные воды прямо в озеро.

Нацпроект «Экология» планируется реализовать до 2024 года. Всего на него потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.

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