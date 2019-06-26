Вода в Байкале оказалась токсичной

Концентрации выделяющих токсины бактерий в Байкале достигли предельных значений, теперь эта вода опасна. Об этом РИА Новости сказал директор Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) Андрей Федотов.

«Водичку такую пить уже нельзя по содержанию этих токсинов», — сказал он во время выступления на Всероссийском водном конгрессе в Москве. По его словам, увеличение концентрации отравляющих веществ в воде приведет к тому, что она перестанет соответствовать санитарным нормам.

Ученый указал, что почти по всему мелководью озера разрослась водоросль спирогира, из-за которой меняется экосистема Байкала и исчезают байкальские губки. Лесные пожары также негативно отражаются на водоеме — вместе с дымом в воду попадает много аммония.

Днем ранее, 25 июня, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов говорил о необходимости ограничить турпоток на Байкал, чтобы сохранить его чистоту. Он отмечал, что из-за развития туризма в районе скопились тонны мусора.

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