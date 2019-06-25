Байкал оградят от российских туристов

Поток туристов на озеро Байкал следует ограничить, чтобы сохранить экологическую обстановку. Об этом во вторник, 25 июня, заявил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, его слова приводит ТАСС.

«Если мы хотим сохранить уникальность Байкала и его чистоту, нам надо что-то делать и с людским потоком», — сказал Иванов на пленарном заседании Всероссийского водного конгресса в Москве, отметив, что подобные ограничения уже действует в ряде охраняемых природных территорий в России.

По словам Иванова, в настоящее время развитие туристической индустрии негативным образом сказывается на экологии озера. Так, из-за наплыва туристов «неимоверными темпами» растет объем бытовых отходов, скапливающихся у Байкала, а построенные на берегу без очистных сооружений гостиницы сбрасывают сточные воды прямо в озеро. «Тонны мусора валяются прямо на берегу», — посетовал спецпредставитель.

Ранее в июне сообщалось, что в бухте Губа Сеногда на берегу Байкала обнаружили сотни мертвых особей байкальского бычка-подкаменщика и рака гаммаруса.

Всероссийский водный конгресс, который проводится Советом Федерации совместно с Российской ассоциацией водоснабжения и водоотведения при поддержке правительства, проходит в Москве с 24 по 26 июня. Эксперты форума, среди которых руководители российских регионов и профильных ведомств, а также представители отраслевых промышленных союзов и объединений, обсуждают национальный проект «Экология» и ряд федеральных проектов: «Сохранение озера Байкал», «Чистая вода», «Сохранение уникальных водных объектов», «Оздоровление Волги» и «Внедрение наилучших доступных технологий».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



