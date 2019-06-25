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Байкал оградят от российских туристов

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Поток туристов на озеро Байкал следует ограничить, чтобы сохранить экологическую обстановку. Об этом во вторник, 25 июня, заявил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, его слова приводит ТАСС.

«Если мы хотим сохранить уникальность Байкала и его чистоту, нам надо что-то делать и с людским потоком», — сказал Иванов на пленарном заседании Всероссийского водного конгресса в Москве, отметив, что подобные ограничения уже действует в ряде охраняемых природных территорий в России.

По словам Иванова, в настоящее время развитие туристической индустрии негативным образом сказывается на экологии озера. Так, из-за наплыва туристов «неимоверными темпами» растет объем бытовых отходов, скапливающихся у Байкала, а построенные на берегу без очистных сооружений гостиницы сбрасывают сточные воды прямо в озеро. «Тонны мусора валяются прямо на берегу», — посетовал спецпредставитель.

Ранее в июне сообщалось, что в бухте Губа Сеногда на берегу Байкала обнаружили сотни мертвых особей байкальского бычка-подкаменщика и рака гаммаруса.

Всероссийский водный конгресс, который проводится Советом Федерации совместно с Российской ассоциацией водоснабжения и водоотведения при поддержке правительства, проходит в Москве с 24 по 26 июня. Эксперты форума, среди которых руководители российских регионов и профильных ведомств, а также представители отраслевых промышленных союзов и объединений, обсуждают национальный проект «Экология» и ряд федеральных проектов: «Сохранение озера Байкал», «Чистая вода», «Сохранение уникальных водных объектов», «Оздоровление Волги» и «Внедрение наилучших доступных технологий».

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