Ученые оценили планы по очистке Байкала

Предложенные Минприроды России изменения нормативов по сбросам сточных вод в Байкал помогут подобрать оптимальную технологию их очистки. Об этом заявил академик Российской академии наук (РАН), научный руководитель Иркутского научного центра Сибирского отделения (СО) РАН Игорь Бычков, сообщает ТАСС в четверг, 11 апреля.

«Должны быть отобраны пять-семь наилучших технологий, которые необходимо посмотреть по стоимости строительства, обслуживания — какая из них наиболее приемлема. И уже из этих технологий устанавливать нормативы», — сказал он.

По его мнению, необходимо экономически стимулировать муниципалитеты и предприятия строить одни из лучших в мире очистных сооружений.

В марте Минприроды предложило смягчить нормы для сточных вод по сульфатам, хлоридам и тяжелым металлам и ужесточить по фосфатам, алюминию и ртути. По мнению экспертов, соответствие действующим нормативам невозможно из-за отсутствия технологий.

Ряд специалистов, в том числе глава СО РАН, руководитель научного совета СО РАН по проблемам Байкала Валентин Пармон и директор Лимнологического института Андрей Федотов ранее высказали мнение, что данные предложения нуждаются в уточнении «с учетом мирового опыта по очистке сточных вод при участии научного сообщества и разработчиков продукции по водоочистке».

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