В Байкал попало 15 тысяч тонн вредных веществ

Более 15 тысяч тонн нитратов, нитритов и аммония попали в реку Селенга, главный приток озера Байкал, через очистные сооружения в Улан-Удэ. Об этом говорится в отчете Байкальского института природопользования Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) за последние девять лет, передает ТАСС.

Согласно документу, ежедневно в Селенгу поступает около 56 миллионов литров канализационных стоков. Как выяснили ученые, концентрация аммония (по нормативам для сброса веществ в водоемы рыбохозяйственного назначения) в них превышена в 21,3 раза, нитратов — в 2,8 раза, нитритов — в 48,8 раза.

При этом речь идет только о правобережных очистных Улан-Удэ. В целом все городские очистные сооружения ежедневно принимают 136 тысяч кубометров стоков, поэтому, по словам ученых, «общая масса загрязняющих веществ, попавших в Селенгу, еще более драматична».

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В докладе отмечается, что запуску очистных сооружений мешают требования, введенные приказом №63 о предельно допустимых нормативах влияния на экосистему Байкала. Так, построенные в 2017 году в городе Кяхта в Бурятии очистные до сих пор не введены в эксплуатацию, поскольку требования по сульфатам, хлоридам и тяжелым металлам «практически невыполнимы»: в некоторых случаях вода на выпуске из очистных сооружений должна быть чище, чем вода собственно в водном объекте.

15 марта по решению суда было приостановлено строительство завода по производству питьевой воды из Байкала в поселке Култук, поднявшее волну экологических протестов. Надзорные органы нашли на стройке следы нефтепродуктов, локальные свалки отходов от производства. У инвестора проекта — компании «АкваСиб» — не оказалось разрешения на проведение земляных работ для обустройства водоводов.

Розлив воды для дальнейшей поставки в Китай на строящемся заводе должны были начать до конца 2019 года. Предполагалось, что общий объем вложений в проект составит 1,5 миллиарда рублей.

Общественная петиция против возведения завода, который может нанести экосистеме уникального озера непоправимый ущерб, набрала свыше миллиона подписей.

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